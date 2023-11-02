В Театре Сатиры покажут иного "Пигмалиона"

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В этом году пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион" исполнилось 110 лет: она была напечатана в 1913-м, а через год ее поставили в Лондоне и Санкт-Петербурге. Одна из самых популярных в мире постановок будет представлена и в юбилейном сотом сезоне Московского академического театра сатиры с участием Алены Яковлевой, Ангелины Стречиной и Сергея Чонишвили.

Фото: Пресс-служба Театра Сатиры

Режиссер и сценограф Виктор Крамер решил создать спектакль вне времени, потому что подобная история могла случиться и в викторианскую эпоху, и сегодня, в XXI веке. Он поместил действие в лабораторию, где профессор Хиггинс, изучая фонетические особенности речи разных людей, интонации, тембр, манеры, произношение, коллекционирует их души. Фонографы становятся альфой и омегой масштабной постановки: они заполняют собой всю сцену, искажают реальность и порождают реальность новую.

Однако сам сюжет пьесы не отступает от классической версии: талантливый и состоятельный профессор фонетики Генри Хиггинс, случайно встретившись с цветочницей Элизой Дулиттл, заключил с приятелем пари о том, что сделает из вульгарной девицы настоящую леди. Абсурдная и, казалось бы, невыполнимая задача настолько увлекает профессора, что он ставит перед собой недостижимую цель — создать совершенную женщину, новую Еву. И чем больше мастер оттачивает, совершенствует и даже тиранит свою Галатею, тем больше страдает, понимая, что превращается в ее раба. Подобные чувства испытывает к своему учителю и свободолюбивая Элиза, которой Хиггинс открыл себя с новой, неизвестной стороны.

Режиссер, сценограф Виктор Крамер:

Это необыкновенная, одновременно гротескная и пронзительная история любви двух сильных личностей. Любви, которая, возможно, никогда не перерастет во что-то большее, но от этого не становится менее мощной, противоречивой и всепоглощающей. Герои-антагонисты стремятся друг к другу, любят друг друга, ненавидят друг друга и мучаются от своей всепоглощающей страсти. Любовь-битва, любовь-страсть, любовь-буффонада — все жанры этого чувства отражены в вечном сюжете Шоу.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров:

Премьера, намеченная на январь, это органическое продолжение развития нашей линии актуальной классики. Зритель увидит иного "Пигмалиона": столкновение мира реального и выдуманного, невероятная по эстетизму сценография, абсолютно понятная история мужчины и женщины — новое прочтение театром классического сюжета. Спектакль Виктора Крамера откроет Бернарда Шоу с совершенно другой стороны.

Премьера: 21 января

Возрастное ограничение: 16+