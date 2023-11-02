В онлайн-кинотеатре START 4 ноября пройдёт премьера фильма "Абрек".
Выход в свет этого пятисерийного фильма проекта в День народного единства отнюдь не совпадение — сюжет о дружбе и гармоничной жизни народностей РФ, о недопустимости межнациональной вражды.
В основе картины — одноимённая повесть заместителя председателя правительства Чечни Джамбулата Умарова.
По сюжету, в начале 2000-х гг. подросток Халид подбирает около Грозного волчонка, и назвал его Абрек. Волк вырос и Халид расстался с другом. Абрек участвует в нелегальных собачьих боях, а затем встречается с русским сапёром-кинологом Владимиром. Судьбы приводит Абрека в Москву, где волка ждут приключения, пишет "Царьград".
Две первые серии фильма "Абрек" будут доступны в онлайн-кинотеатре START уже 4 ноября.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.