Премьера в онлайн-кинотеатре START: волк в фильме "Абрек" поможет остаться людьми

0:57 Your browser does not support the audio element. Культура

В онлайн-кинотеатре START 4 ноября пройдёт премьера фильма "Абрек".

Фото: https://www.instagram.com/p/CuzrAeat5kS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Выход в свет этого пятисерийного фильма проекта в День народного единства отнюдь не совпадение — сюжет о дружбе и гармоничной жизни народностей РФ, о недопустимости межнациональной вражды.

В основе картины — одноимённая повесть заместителя председателя правительства Чечни Джамбулата Умарова.

По сюжету, в начале 2000-х гг. подросток Халид подбирает около Грозного волчонка, и назвал его Абрек. Волк вырос и Халид расстался с другом. Абрек участвует в нелегальных собачьих боях, а затем встречается с русским сапёром-кинологом Владимиром. Судьбы приводит Абрека в Москву, где волка ждут приключения, пишет "Царьград".

Две первые серии фильма "Абрек" будут доступны в онлайн-кинотеатре START уже 4 ноября.