Новый Театр приглашает на ноябрьские праздники на спектакль "Гримёр"

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Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова приглашает театралов провести ноябрьские праздники на спектакле "Гримёр".

Фото: Пресс-служба Нового театра

Гостей ждет специальная праздничная программа!

Необычный жанр "спектакль в усадьбе XVIII века", атмосфера красоты и роскоши старинного особняка, интригующий сюжет, костюмы в стиле рококо, живая музыка, прекрасная игра артистов, погружение в захватывающий сюжет — все это сделает ваш визит в театр незабываемым и нестандартным.

События спектакля разворачиваются в особняке Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице, старинном здании, великолепно сохранившем подлинные интерьеры. Сюжет об артистах крепостного театра разыгрывается в залах, оформленных в разных стилях — от рококо и классицизма до псевдоготики и модерна.

Сюжет основан на русской классике — в нем отражены мотивы прозы Николая Лескова.

Талантливый юноша и прекрасная молодая актриса влюблены друг в друга. Он — театральный художник, парикмахер и гример. Она — "звезда" графского театра, спектакли которого посещает сам император. Но они — не свободны. Их судьбы и жизни в руках хозяина — бессердечного графа, которому приглянулась юная красавица.

Публика разделена на группы, каждая из которых в течение первых 40 минут перемещается по усадьбе своим маршрутом, встречая на пути героев и становясь свидетелем репетиций, свиданий, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы и быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. Звучит музыка в исполнении камерного ансамбля, в каминах "танцует" пламя, танцовщицы оттачивают мастерство в балетном классе.

Вторая часть представления собирает зрителей в театральном зале. Здесь публика увидит красочное представление из индийской жизни с песнями и танцами в лучших традициях Болливуда, а также узнает финал истории.

В честь праздника публику ждет особое предложение: после окончания спектакля зрители смогут пройти по усадьбе в сопровождении гидов — персонажей спектакля. Исполнители главных ролей Евдокия Германова, Юлия Волкова, Дарья Дуженкова и Сергей Гребенников расскажут об истории усадьбы и помогут провести фотосессию в уникальных интерьерах. Вечер завершится чаепитием в лучших традициях русского гостеприимства.

Билеты можно приобрести на официальном сайте спектакля: спектакльгример.рф.

Место: Москва, Мясницкая ул., 7, стр. 2, главная резиденция Нового Театра Усадьба Салтыковых-Чертковых.