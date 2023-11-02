В ноябре в Театре на Трубной покажут "Красавца мужчину"

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4, 5 и 25 ноября в Театре на Трубной — премьера спектакля "Красавец мужчина" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Аполлон Окоемов — нарцисс, абьюзер и альфонс, который использует женщин, а точнее их приданое ради личной выгоды. Однажды он проигрывает все денежные средства своей жены — Зои, но даже это не останавливает его: в ход вступает еще один коварный план, в результате которого Зоя потеряет еще и свою честь.

Костюмы артистов от российского модельера Дмитрия Логинова отражают современные тренды, и в то же время сохраняют дух эпохи 19-го столетия. Каждая деталь — живая музыка, костюмы, сценография позволяет зрителю не просто посмотреть спектакль, но и почувствовать себя гостем XIX столетия, отправившись в путешествие во времени.

В ролях:

Анастасия Акатова,

Родион Вьюшкин,

Джульетта Шабанова,

Елена Анисимова,

Вадим Андреев,

Анатолий Шалухин,

Денис Кутузов,

Иван Мамонов,

Антон Морозов,

Елена Санаева,

Татьяна Циренина,

Лиана Ермакова,

Александр Сеппиус,

Арсений Ветров,

Павел Дроздов,

Евгений Козлов,

Никита Плахотнюк,

Рузиль Минекаев,

Александр Панов.

Дмитрий Астрахан, режиссёр спектакля:

"Путь падения главного героя мало исследуется. Важно рассмотреть его, как драматического персонажа, показать весь путь его человеческой деградации, куда он идёт ради материальных благ, ведь это история о том, как мужчина пытается продать себя. Это должно быть смешно, драматично и узнаваемо одновременно".