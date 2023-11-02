В ноябре в Театре на Трубной покажут "Красавца мужчину"

4, 5 и 25 ноября в Театре на Трубной — премьера спектакля "Красавец мужчина" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана.
Аполлон Окоемов — нарцисс, абьюзер и альфонс, который использует женщин, а точнее их приданое ради личной выгоды. Однажды он проигрывает все денежные средства своей жены — Зои, но даже это не останавливает его: в ход вступает еще один коварный план, в результате которого Зоя потеряет еще и свою честь.
Костюмы артистов от российского модельера Дмитрия Логинова отражают современные тренды, и в то же время сохраняют дух эпохи 19-го столетия. Каждая деталь — живая музыка, костюмы, сценография позволяет зрителю не просто посмотреть спектакль, но и почувствовать себя гостем XIX столетия, отправившись в путешествие во времени.
В ролях:
Дмитрий Астрахан, режиссёр спектакля:
"Путь падения главного героя мало исследуется. Важно рассмотреть его, как драматического персонажа, показать весь путь его человеческой деградации, куда он идёт ради материальных благ, ведь это история о том, как мужчина пытается продать себя. Это должно быть смешно, драматично и узнаваемо одновременно".
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