Актёр Павел Прилучный сыграет главную роль в фильме "Сокровища гномов"

1:21 Your browser does not support the audio element. Культура

Актер Павел Прилучный примет участие в главной роли семейного фильма "Сокровища гномов", съёмки которого начнутся в осенний период 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера Василий Ровенский.

Фото: Wikipedia by Ppmarat is licensed under CC BY-SA 3.0

Этот фильм рассказывает историю человека, который начинает свой путь, не веря в добрые поступки и считая, что их стоит совершать исключительно в своих интересах. Однако, столкнувшись с различными приключениями, он постепенно меняется, и его ценности пересматриваются. В начале фильма его главное стремление — нажить богатство, но гномы, с которыми он встречается, обогащают его духовно. Этот опыт помогает ему осознать, что важнее всего в жизни совсем не материальные блага. Можно сказать, что это история взросления и личностного роста главного героя.

Фильм "Сокровища гномов" будет приключенческим роуд-муви, ориентированным на широкую семейную аудиторию, и съемки начнутся осенью 2024 года. В актерском составе также примут участие Любовь Аксенова, Тимофей Трибунцев и Юрий Стоянов. Павел Прилучный уже согласился исполнить главную роль и выразил свой интерес к работе вместе с анимационными персонажами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.