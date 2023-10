В Фонде кино проходит защита проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов, а также национальных фильмов, предназначенных для аудитории детей и семейного просмотра. На этом мероприятии представляют будущие кинокартины, средства на их создание запрашиваются у Фонда кино, сообщает "Российская газета".

Фото: Wikipedia by Alexey Yushenkov is licensed under CC BY-SA 3.0