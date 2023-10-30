Юморист Евгений Петросян впервые сыграет роль в фильме

В Фонде кино проходит защита проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов, а также национальных фильмов, предназначенных для аудитории детей и семейного просмотра. На этом мероприятии представляют будущие кинокартины, средства на их создание запрашиваются у Фонда кино, сообщает "Российская газета".

Фото: Wikipedia by Alexey Yushenkov is licensed under CC BY-SA 3.0

Один из этих проектов — полнометражный фильм "Манюня: путешествие в Москву". Этот фильм разрабатывается на фоне успеха нескольких сезонов сериала о Манюне, который вдохновлен бестселлером Наринэ Абгарян.

Сюжет картины расскажет историю летнего путешествия 1981 года Манюни и ее друзей в Москву. Главное желание Манюни — побывать на концерте "Песняров", но вместо этого ее ждут новые, удивительные приключения, разворачивающиеся на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках столицы.

Важно отметить, что в фильме также появятся персонажи Наринэ и Каринка. Однако наибольшее внимание у присутствующих на защите проекта привлек факт участия Евгения Петросяна в фильме, где он исполнит свою первую роль. Режиссером картины станет Денис Гуляр.

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