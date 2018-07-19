Журнал Time выйдет с обложкой "Путинотрампус"

Американский журнал Time заранее опубликовал обложку своего будущего номера, который выйдет только 30 июля. На ней в виде коллажа представлены портреты американского и российского президентов. На обложке они совмещены в одно изображение. В "Твиттере" издания можно посмотреть анимированную версию процесса соединения лиц глав двух государств в единый лик.

Фото: обложка журнала TIME

Конечно, такой выбор обложки имеет под собой основания. Дело в том, что самый важный материал номера посвящен недавнему саммиту в Хельсинки, где Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили насущные мировые проблемы и будущее взаимодействия между США и Россией.

На обложке в названии материала присутствует игра слов: "Кризис на саммите" или "Кризис на высшем уровне" (The summit crisis).

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