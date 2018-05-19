Российские "Звери" победили в Каннах. Группа получила приз за саундтрек к фильму

Российская музыкальная группа "Звери" удостоена приза на Каннском кинофестивале за за лучший саундтрек к картине Кирилла Серебренникова "Лето", рассказывающей о временах молодости Виктора Цоя и о зарождении в Ленинграде восьмидесятых годов XX века рок-культуры.
Одну из главных ролей в нем сыграл лидер группы-триумфатора Роман Зверь. Он воплотил в ленте образ основателя питерской рок-группы "Зоопарк" Майка Науменко.
Стоит сказать, что в основном конкурсе соревнуется 21 лента. Стартовал смотр 8 мая, а финиширует сегодня вечером, когда жюри огласит имена победителей.
Картина "Лето" на 71-м Каннском киносмотре открыла конкурс и была тепло встречена кинокритиками. Удостоится ли она "Золотой пальмовой ветви", будет понятно уже совсем скоро.
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