"Большой суд над Иудой": библейская история завершит трилогию Юрия Грымова в театре "Модерн"

"Сегодня особенно важно говорить о Христе и антихристе, искать ответы внутри многовековой истории и, главное, — в самих себе!"
Юрий ГрымовФото: Пресс-служба театра Модерн
28 и 29 октября в театре "Модерн" состоится премьера спектакля Юрия Грымова "Иуда". Режиссёр обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа.
Иисус, Иуда, Пилат, Ирод, Каиафа, Мария Магдалина — роль каждого из них в библейской истории знакома любому верующему человеку. Вместе с тем, все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современного человека рассуждать и задавать себе вопросы о добре и зле, истинной вере и прощении, предательстве и любви… Могут ли эти понятия стоять в одном ряду? Какова земная и небесная цена за каждое из них? Что есть осуждение и любовь?
Это будет спектакль-расследование. Зачем Иуда пошел на предательство? Ради наживы? Тогда почему вернул деньги? Раскаялся? Какие глубокие смыслы сокрыты в этой библейской истории? Режиссёр и культуролог Юрий Грымов представит свою трактовку, поставив тем самым точку в сценической трилогии "Антихрист и Христос".
"Вы, наверняка, заметили, что в каждой новой части трилогии "Антихрист и Христос" мы движемся все дальше вглубь веков. "Иуда" — более 2000 лет назад. Именно там все началось. Там прошла самая жесткая грань между добром и злом. Те события определили духовную и нравственную жизнь человека. В спектакле мы рассуждаем о том, как это было, и пытаемся не только верить, но и взглянуть на то, что случилось тогда, как на абсолютную реальность. Это очень реальная и материальная история", — говорит Юрий Грымов.
Первый спектакль трилогии — "Петр Первый" — идёт в театре "Модерн" третий сезон. В прошлом году вышла вторая часть — "Леонардо" — о Мастере эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Очередность просмотра этих двух постановок, по словам режиссёра, не важна. Но "Иуду" Юрий Грымов рекомендует смотреть в последнюю очередь.
И снова, как в большинстве постановок Юрия Грымова, задействована вся труппа театра "Модерн". В спектакле много массовых сцен, смыслов, деталей. Свет, звук, запахи — всё работает на то, что это повествование — не сказка. Вопрос в том, как эту быль трактовать?
Временной отрезок — от въезда в Иерусалим нового Пророка до наших дней. При этом спектакль задуман в одно действие.
В роли Иуды на сцене "Модерна" дебютирует выпускник ГИТИСа Лев Смирнов. Автор пьесы — Александр Шишов. Художник по костюмам — бессменная Ирэна Белоусова.
Режиссёр: Юрий Грымов.
В ролях:
и др.
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