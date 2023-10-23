Умер российский актёр театра и кино Михаил Тощев

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Российский актёр театра и кино, певец и автор песен Михаил Тощев скончался. Он родился 17 декабря 1962 года в городе Орехово-Зуево и окончил Московский институт культуры в 1989 году в мастерской Щербакова.

Фото: ВКонтакте

Тощев начал актёрскую карьеру в 2005 году и снялся в более чем 50 проектах, включая фильмы "Побег", "Диверсант. Конец войны", "Висяки" (где сыграл майора Городецкого), "Доктор Тырса", "Зверобой", "Час Волкова", "Дальнобойщики", "Интерны", российско-украинский проект "Личная жизнь следователя Савельева", "Универ. Новая общага", "Перевал Дятлова", и "След".

Особую известность артисту принесли роли силовиков. Новость о его уходе появилась в его профиле в агрегаторе Kino-teatr.ru.

Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова.