Умерла актриса и модель из Колумбии Алехандра Вильяфанье

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

21 октября в возрасте 35 лет ушла из жизни колумбийская актриса и модель Алехандра Вильяфанье.

Фото: spamchronicles.com

В 2014 году она завоевала титул "Мисс Земля Колумбия" на национальном конкурсе красоты. Это дало ей право представлять свою страну на международном уровне на конкурсе "Мисс Земля", где Вильяфанье успешно прошла в полуфинал.

Как сообщает издание Chronicles, причиной ухода модели стал рак. Диагноз был поставлен молодой женщине летом прошлого года. Она перенесла две операции в борьбе с этим недугом.

"Ты закончила свою жизнь с блеском, любовь моя. Всегда гордилась тобой", — написала тётя актрисы Алисия Вильяфанье.

Вильяфанье родилась 8 октября 1989 года в Сарсале. Она начала свою актёрскую карьеру в теленовеллах в 2017 году и с тех пор снялась во множестве теленовелл и нескольких фильмах.