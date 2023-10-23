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Умерла актриса и модель из Колумбии Алехандра Вильяфанье

1:03
Культура

21 октября в возрасте 35 лет ушла из жизни колумбийская актриса и модель Алехандра Вильяфанье.

Умерла актриса и модель из Колумбии Алехандра Вильяфанье
Фото: spamchronicles.com

В 2014 году она завоевала титул "Мисс Земля Колумбия" на национальном конкурсе красоты. Это дало ей право представлять свою страну на международном уровне на конкурсе "Мисс Земля", где Вильяфанье успешно прошла в полуфинал.

Как сообщает издание Chronicles, причиной ухода модели стал рак. Диагноз был поставлен молодой женщине летом прошлого года. Она перенесла две операции в борьбе с этим недугом.

"Ты закончила свою жизнь с блеском, любовь моя. Всегда гордилась тобой", — написала тётя актрисы Алисия Вильяфанье.

Вильяфанье родилась 8 октября 1989 года в Сарсале. Она начала свою актёрскую карьеру в теленовеллах в 2017 году и с тех пор снялась во множестве теленовелл и нескольких фильмах.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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