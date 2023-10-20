Вероника Сыромля стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"

1:06 Your browser does not support the audio element. Культура

В прямом эфире Первого канала был объявлен победитель музыкального конкурса "Голос. Уже не дети". Зрители признали лучшей участницей Веронику Сыромлю из команды Егора Крида.

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

Вероника родом из Севастополя и ранее принимала участие в пятом сезоне шоу "Голос. Дети", где она добралась до финала в команде Пелагеи, но не смогла одержать победу. На момент победы в "Голосе. Уже не дети" ей исполнилось 19 лет. После участия в детском "Голосе" она активно участвовала в различных всероссийских фестивалях и по окончании школы поступила в Московский государственный институт культуры.

В суперфинале конкурса её соперниками были 22-летний Давид Саникидзе (участник первого сезона "Голос. Дети" из команды Пелагеи), 14-летняя Олеся Казаченко (победитель седьмого сезона из команды Полины Гагариной) и 17-летняя Рената Таирова (финалист шестого сезона из команды Билана), сообщает издание "Аргументы и Факты".

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