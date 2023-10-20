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Вероника Сыромля стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"

1:06
Культура

В прямом эфире Первого канала был объявлен победитель музыкального конкурса "Голос. Уже не дети". Зрители признали лучшей участницей Веронику Сыромлю из команды Егора Крида.

Вероника Сыромля стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

Вероника родом из Севастополя и ранее принимала участие в пятом сезоне шоу "Голос. Дети", где она добралась до финала в команде Пелагеи, но не смогла одержать победу. На момент победы в "Голосе. Уже не дети" ей исполнилось 19 лет. После участия в детском "Голосе" она активно участвовала в различных всероссийских фестивалях и по окончании школы поступила в Московский государственный институт культуры.

В суперфинале конкурса её соперниками были 22-летний Давид Саникидзе (участник первого сезона "Голос. Дети" из команды Пелагеи), 14-летняя Олеся Казаченко (победитель седьмого сезона из команды Полины Гагариной) и 17-летняя Рената Таирова (финалист шестого сезона из команды Билана), сообщает издание "Аргументы и Факты".

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Вероника Сыромля - звонкий голос из Севастополя
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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