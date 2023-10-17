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Умер каскадёр из советских фильмов Николай Ващилин

1:42
Культура

Недавно ушёл из жизни советский каскадер, актёр Николай Ващилин, который также работал в качестве постановщика трюков. Он оставил свой след в ряде известных фильмов и проектов, включая "Д'Артаньяна и трёх мушкетёров", где исполнил роль одного из гвардейцев кардинала.

Умер каскадёр из советских фильмов Николай Ващилин
Фото: Openverse

Ващилин начал свою карьеру в мире кинематографии и каскадёрства в 1966 году, принимая участие в фильме "Неуловимые мстители". Он сотрудничал над множеством кинокартин, включая "Республика ШКИД", "Три толстяка", "Белое солнце пустыни" (где играл одного из бандитов Абдуллу), "Любовь Яровая", "12 стульев" в версии Гайдая, "Сломанная подкова", "Звезда пленительного счастья", "Они сражались за Родину", "Сталкер", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и многие другие.

Ващилин также совершил актёрский дебют в 1964 году, где сыграл роль стражника в "Гамлете" с участием Смоктуновского. Его талант был замечен в рядах таких фильмов, как "Интервенция", "Проверка на дорогах", "Легенда о Тиле", "Стрелы Робин Гуда" (где исполнил роль Билла), "Остров сокровищ" и многих других исторически значимых работах.

Ващилин родился в 1947 году и был известен также своей спортивной активностью, в том числе участием в соревнованиях и достижениями на первенствах и чемпионатах.

Актёр скончался ещё летом, но об этом стало известно лишь недавно, когда профильные ресурсы начали обсуждать его уход из жизни.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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