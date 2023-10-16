Ушёл из жизни советский композитор Геннадий Гладков

0:33 Your browser does not support the audio element. Культура

На 88-м году жизни скончался советский композитор Геннадий Гладков. Об этом информирует литературовед Николай Подосокорский.

Фото: Openverse

Музыка Гладкова прозвучала в более чем 110 фильмах, включая такие известные работы, как "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Голубой щенок", "Собака на сене" и "Обыкновенное чудо".

Ранее сообщалось, что умер народный артист Украинской ССР Александр Востряков.