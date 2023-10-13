Умерла российская актриса театра и кино Галина Байнякшина

1:24 Your browser does not support the audio element. Культура

Утром 9 октября ушла из жизни известная советская и российская актриса театра и кино, а также режиссёр Галина Байнякшина.

Фото: Openverse

"Утром 9 октября после продолжительной тяжёлой болезни на 84-м году жизни окончила свой земной путь артистка Галина Георгиевна Байнякшина", — сообщил Иркутский академический драмтеатр имени Н. П. Охлопкова.

Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. В 1965 году успешно завершила обучение в Иркутском театральном училище и затем получила образование в режиссёрском факультете Восточно-Сибирского государственного института культуры. С начала 1965 года Байнякшина стала актрисой Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.

Её творческое наследие включает в себя множество успешных постановок, среди которых "Обыкновенная история", "Трёхгрошовая опера", "Таланты и поклонники", "Орфей спускается в ад", "Не стреляйте в белых лебедей", "Любовь и голуби", "Прощание с Матерой", "Морозко" и множество других произведений. Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1983 году в фильме "Детский сад" режиссёра Евгения Евтушенко.