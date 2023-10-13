Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Связь между хроническими заболеваниями почек и риском внезапной остановки сердца: новое исследование
Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Стоимость нефти Brent подскочила выше $90 за баррель из-за обострения конфликта в Ближнем Востоке
Новые данные о жертвах пандемии гриппа 1918 года опровергают прошлые исследования
Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть кашу на завтрак
Охлобыстин высказался о "половом фитнесе" и "холодных жабьих утехах"
Неуловимый хищник: Россия эффективно использует Су-57 в рамках спецоперации 
Цены на импортные вина в России взлетят в феврале-марте

Умерла российская актриса театра и кино Галина Байнякшина

1:24
Культура

Утром 9 октября ушла из жизни известная советская и российская актриса театра и кино, а также режиссёр Галина Байнякшина.

Умерла российская актриса театра и кино Галина Байнякшина
Фото: Openverse

"Утром 9 октября после продолжительной тяжёлой болезни на 84-м году жизни окончила свой земной путь артистка Галина Георгиевна Байнякшина", — сообщил Иркутский академический драмтеатр имени Н. П. Охлопкова.

Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. В 1965 году успешно завершила обучение в Иркутском театральном училище и затем получила образование в режиссёрском факультете Восточно-Сибирского государственного института культуры. С начала 1965 года Байнякшина стала актрисой Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.

Её творческое наследие включает в себя множество успешных постановок, среди которых "Обыкновенная история", "Трёхгрошовая опера", "Таланты и поклонники", "Орфей спускается в ад", "Не стреляйте в белых лебедей", "Любовь и голуби", "Прощание с Матерой", "Морозко" и множество других произведений. Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1983 году в фильме "Детский сад" режиссёра Евгения Евтушенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года

В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии
Соколов высказался о Белом
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Новая тактика ВС РФ под Авдеевкой напоминает тактику "Вагнера"
Сентябрьская стабильность: Рынок автомобилей с пробегом остается спокойным
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Последние материалы
Исследование: Бессмертная медуза обманывает смерть, но погибает из-за пищи
Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Связь между хроническими заболеваниями почек и риском внезапной остановки сердца: новое исследование
Нейропсихолог рассказала, какие занятия помогут улучшить память
Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Стоимость нефти Brent подскочила выше $90 за баррель из-за обострения конфликта в Ближнем Востоке
Новые данные о жертвах пандемии гриппа 1918 года опровергают прошлые исследования
Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть кашу на завтрак
Охлобыстин высказался о "половом фитнесе" и "холодных жабьих утехах"
Неуловимый хищник: Россия эффективно использует Су-57 в рамках спецоперации 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников