20 и 21 октября в Театре на Трубной покажут "Час тишины"

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20, 21 октября в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Час тишины", семейной комедии с потопом, скандалом и джазом от автора театральных хитов Флориана Зеллера.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Главный герой — Мишель — фанат джаза. Однажды он находит пластинку мечты, приходит домой, чтобы наедине со своими мыслями послушать ее, но его все отвлекают: приходит жена — изливает душу о своих страстях и изменах, приходит сын — говорит, что теперь его зовут не Себастьян, а Долбаная крыса. Но это еще не все: позже к Мишелю приходит сосед, и говорит, что он его затопил его квартиру…

Когда же наступит тот самый час тишины?

В качестве сценографа спектакля выступает известный художник Вася Ложкин.

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Фотограф — Петр Захаров