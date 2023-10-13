20 и 21 октября в Театре на Трубной покажут "Час тишины"

20, 21 октября в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Час тишины", семейной комедии с потопом, скандалом и джазом от автора театральных хитов Флориана Зеллера.
Главный герой — Мишель — фанат джаза. Однажды он находит пластинку мечты, приходит домой, чтобы наедине со своими мыслями послушать ее, но его все отвлекают: приходит жена — изливает душу о своих страстях и изменах, приходит сын — говорит, что теперь его зовут не Себастьян, а Долбаная крыса. Но это еще не все: позже к Мишелю приходит сосед, и говорит, что он его затопил его квартиру…
Когда же наступит тот самый час тишины?
В качестве сценографа спектакля выступает известный художник Вася Ложкин.
Фотограф — Петр Захаров
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