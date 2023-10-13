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Умер российский композитор Владимир Романычев

1:17
Культура

10 октября ушёл из жизни известный советский и российский композитор, автор песен Владимир Эвальдович Романычев. Об этом пишет портал Kino-teatr.ru, причина смерти не указана.

Умер российский композитор Владимир Романычев
Фото: Openverse

Он родился 14 апреля 1950 года в городе Аральске Кызылординской области в Казахстане. Композитор завершил своё образование в Московской консерватории в 1975 году.

Романычев сделал значительный вклад в область музыки и звука, работая как звукорежиссёр и композитор на радио. Его работы стали частью множества документальных и художественных фильмов, а также радиопостановок.

Среди его наиболее известных работ стоит выделить музыку к российско-британской мелодраме "Репете" с участием Анны Казанской, комедии "Охламон" и многосерийному детективу "Криминальные игры".

Творчество Романычева звучит в таких проектах, как "Отражение", "Больше, чем любовь", "Трамвай идёт в парк", а также в заставках телепередач и радиоспектаклях ("Таинственный остров" по произведению Жюля Верна и "Тайна гибели "Кондора" по "Непобедимому" Станислава Лема).

 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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