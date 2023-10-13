Певица Нини Брегвадзе из Грузии успешно прорвалась в финал конкурса "Голос" в Соединённых Штатах Америки. На её выступление отреагировали сразу четыре члена жюри, присутствовавших на "слепом" прослушивании.
Брегвадзе выбрала для своего выступления песню "I See Red" от группы Everybody Loves An Outlaw. Результатом её вокального мастерства был интерес, проявленный всеми членами жюри.
В соответствии с правилами конкурса, если несколько членов жюри оборачиваются к артисту, конкурсант имеет право выбрать своего наставника самостоятельно.
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