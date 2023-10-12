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Новое исследование: скульптуры Парфенона когда-то были окрашены в яркие цвета

2:09
Культура

Скульптуры Парфенона, также известные как Элгинские мраморы, были созданы греками более 2500 лет назад, чтобы украсить внешние стены храма Парфенона в Афинах. В настоящее время они находятся в Британском музее в Лондоне и, как и многие древние скульптуры, имеют приглушенные оттенки белого, серого и бежевого цветов.

Новое исследование: скульптуры Парфенона когда-то были окрашены в яркие цвета
Фото: openverse

Однако новые исследования указывают на то, что известные скульптуры когда-то были ярко раскрашены различными цветами и узорами. Яркие синие, белые и пурпурные цвета украшали изображения богов и мифических существ, защищавших храм в V веке до н. э. Эти цвета использовались для дарения статуям водных элементов, изображения морских змей, создания перспективных фонов и декоративных узоров на одеждах божеств.

Скульптуры Парфенона в Британском музее долгое время считались монохромными, исследователи предполагали, что древние греки искусственно оставляли их белыми. Однако новые исследования с применением люминесцентной визуализации показали скрытые следы краски на поверхности скульптур, раскрыв цветовые узоры и фигуративные изображения.

Исследователи обнаружили четыре основных пигмента: египетский синий, фиолетовый, и два белых. Синий цвет был основным, а фиолетовый изготавливался по неизвестной рецептуре. Эти цвета придавали статуям визуальную значимость и были частью общего восприятия искусства.

Археологи также обнаружили следы краски на задней стороне скульптур, указывая на то, что они были окрашены до установки в храм. Эти скульптуры были частью мраморного фриза храма, который изображал греческие мифы, и в 19 веке они были перевезены в Великобританию Томасом Брюсом, седьмым графом Элджин и британским посолом в Османской империи. Спор о возвращении скульптур в Грецию остается актуальным в настоящее время.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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