В Москве наградили лауреатов Международной литературной премии им. С. А. Есенина "О Русь, взмахни крылами - 2023"

5:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Награждение дипломантов и лауреатов Международной литературной премии имени Сергея Есенина "О Русь, взмахни крылами — 2023" состоялось 5 октября в "Столыпинском" зале Союза писателей России.

Фото: Пресс-служба премии О Русь, взмахни крылами

Более 1200 заявок со всего земного шара, почти год работы Большого жюри, и торжественное чествование 25 победителей.

Международная литературная премия имени С. А. Есенина "О Русь, взмахни крылами — 2023" — знаковое событие в поэтическом и культурном мире. Учрежденная Союзом писателей России и Национальным фондом развития культуры, туризма и ремёсел "Осиянная Русь" в 2005 году Премия уже в 10 раз (раз в два года) награждает литературоведов и поэтов и является одной из самых старейших и независимых премий в литературном мире. В этом году на церемонию приехали участники из Воронежа, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Рязани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы, Московской области, Дагестана и даже Сирии. "Есенинка 2023" увеличила количество номинаций — теперь их 11: к десяти добавилась еще одна — "Победное слово", в которой участвуют поэты, принимающие участие в СВО.

В номинации "Интернет-поэзия" победил писатель, академик Российской академии естественных наук Сергей Еремеев. Анна Бабинцева получила второе место.

В номинации "Дебют" победила Наталья Дудина из Воронежа. На втором месте Наталья Солнцева из Москвы, а третье досталось тоже москвичке — Катерине-Молнии-Гореловой.

Отметило жюри премии и работу издательств, популяризирующих творчество Сергея Есенина: награду в этой номинации получила "Детская литература", и почетную статуэтку и диплом за первое место вручили главному редактору Ирине Котуновой.

В номинации взыскующим взором” второе место досталось старшему научному сотрудникув отдела фольклора Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук Елене Самоделовой. Первое место досталось Сергею Субботину, ведущему научному сотруднику Отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья, члену Есенинской группы ИМЛИ.

В номинации "Переводы" первое место досталось литератору из Сирии — Низар Канаан. Второе — Абдурагиму Абдурахманову (литературный псевдоним Рагим Рахман), он прилетел на церемонию награждения из Дагестана из города Дербент.

Первое место в новой номинации "Победное слово" разделили сразу два поэта, Станислав Ведринцев и Алексей Шорохов.

В номинации "Честь и достоинство" награда досталась Ирине Булгаковой, заведующей библиотекой № 186 имени С. А. Есенина.

Самая главная номинация — "Большая премия" была в этот раз многочисленной. Две петербурженки Стефания Данилова и Марианна Соломко разделили третье место, второе место досталось поэтессе из Петрозаводска Ольге Гусевой, а первое место, 100 000 рублей, а также наградная статуэтка с ликом Есенина и диплом достались Члену Союза писателей России Анатолию Вершинскому из города Раменское Московской области.

В номинации "Кино, театр и телевидение” первое место досталось рязанскому исполнителю, автору музыкально-поэтического спектакля "Знакомый ваш Сергей Есенин" Алексею Свиридову.

Концертную программу церемонии награждения дополнили вокальные номера от участников номинации "Песенное слово": Жанны Вавиловой и Владимира Иванова (коллектив Олега Колесникова "Струны души", г. Наро-Фоминск, Московская область), артистки из Новосибирска Анастасии Лысяковой и Александра Шалунова из Нижнего Новгорода.

Почетными гостями премии и вручантами Премии стали кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Максим Скороходов, руководитель сайта esenin. ru Сергей Трифонов, Председатель Комитета Премии, Первый секретарь Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии Геннадий Иванов, Народный артист России Сергей Никоненко, директор Московского государственного музея С. А.Есенина Олег Робинов, главный редактор Издательства "Вече" Сергей Дмитриев, и другие.

"Есенинка" всегда собирает теплых и очень близких по духу людей. Премия отличается особой системой отбора, которая обеспечивает объективную оценку творчества. Именно поэтому она является одной из старейших и независимых литературных премий России. Поэзия - это не стихи. Это переправа от сердца к сердцу, переливание душ. Мы верим, что может появиться новое поколение поэтов, которые подхватят литературную мощь Сергея Есенина, смогут нести и сохранять ее дальше от поколения к поколению. И только тогда станет ясно, сможет ли кто-то еще разжечь тот великий костер, которые разжег Сергей Есенин в сердцах людей", — прокомментировал заместитель председателя Комитета, председатель отборочного жюри Международной литературной Премии им. С. Есенина "О Русь, взмахни крылами, член Союза писателей России, ЛНР и ДНР Дмитрий Дарин.