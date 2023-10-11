На Детской сцене Театра сатиры в октябре покажут "Дюймовочку"

4:25 Your browser does not support the audio element. Культура

14 и 15 октября на Детской сцене Театра сатиры состоится премьера музыкальной сказки Ганса Христиана Андерсена "Дюймовочка".

Фото: Пресс-служба Нового театра

Спектакль ставит молодой режиссер Арина Бессергенева по малоизвестной версии сказки-пьесы Ольги Ждановой, опубликованной в России в 1915 году. В ней нет эльфов. Но есть история маленького ребенка, который преподносит миру большой урок — веры, надежды, любви.

Драматург, сказочник и романист Ганс Христиан Андерсен не считал себя детским писателем. Его светлые "истории", как он называл свои сказки, предназначались в первую очередь для взрослых: за легким повествованием скрывалась глубокая философия.

В опубликованной в России пьесе 1915 года Дюймовочка не попадает в страну эльфов: переводчик и драматург Ольга Жданова (Браиловская) сделала перевод, который мы и знаем сегодня как сказку "Дюймовочка". Нежная, трогательная история про маленькую девочку, которая проходит жизненные испытания и обретает свободу.

Нежной и трогательной получилась и сама постановка.

"Мы не отступали от текста 1915 года. Главная линия спектакля — свобода, полет и движение к мечте, — рассказывает режиссер спектакля Арина Бессергенева. — Сказка Андерсена светлая, она дарит надежду на любовь — любовь внутри себя, любовь к внешнему миру — на вездесущую любовь. Вот почему наш спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, на него можно и нужно приходить всей семьей".

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров:

В нашем спектакле наравне с молодыми артистами участвуют мастера сцены, "взрослые артисты" Театра сатиры. К своим ролям они относятся с большой любовью и трепетом, находят в персонажах новые черты, наполняя их юмором и раскрывая характеры совершенно с неожиданной стороны. Благодаря актерским работам, а также музыке, декорациям, свето-проекции, привычная и любимая всеми детская сказка в премьерной постановке Театра сатиры приобретет новую форму. Оставаясь при этом классической сказкой "Дюймовочка". Но предназначена она, по сути, для больших и маленьких детей.

Главный герой премьерного спектакля — ребенок из настоящего времени. Ребенок, который живет сейчас и среди нас. Ребенок, который хочет заниматься тем, что ему интересно, а не тем, чем он должен заниматься по мнению окружающих. Ребенок, который, несмотря на назидания родителей, исполняет собственные мечты.

Спектакль наполнен песнями и танцами. Музыку для постановки написал композитор, дирижер оркестра Театра сатиры Алексей Скипин. Яркие костюмы, выразительные образы персонажей, сказочные декорации и живые светопроекции художника-постановщика Василисы Кутузовой подарят маленьким зрителям ощущение настоящего волшебства. А родители заново откроют для себя Андерсена, который всегда считал себя серьезным писателем для взрослых.

Продолжительность: 1 час без антракта

Время: 12.00

Возрастное ограничение: 0+

Детская сцена Театра сатиры, м. Спортивная

Постановочная труппа:

Режиссер-постановщик — Арина Бессергенева

Художник-постановщик, художник по костюмам, художник-аниматор — Василиса Кутузова

Композитор — Алексей Скипин

Художник по свету — Александр Краснодед

Хореограф — Анастасия Кондратьева

Действующие лица и исполнители:

Дюймовочка — Алина Воскресенская / Доната Нафикова

Жаба — Татьяна Титова / Ксения Громова

Квакалка — Иван Михайловский / Сергей Колповский

Мышка — Ольга Кузнецова / Ольга Суркова

Крот — Сергей Чурбаков / Денис Надточий

Ласточка — Екатерина Хлыстова / Валерия Моисеева

Первый паук — Тимур Тихомиров / Мгер Закарян

Второй паук — Станислав Буров / Григорий Трапезников