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На Детской сцене Театра сатиры в октябре покажут "Дюймовочку"

4:25
Культура

14 и 15 октября на Детской сцене Театра сатиры состоится премьера музыкальной сказки Ганса Христиана Андерсена "Дюймовочка".

На Детской сцене Театра сатиры в октябре покажут "Дюймовочку"
Фото: Пресс-служба Нового театра

Спектакль ставит молодой режиссер Арина Бессергенева по малоизвестной версии сказки-пьесы Ольги Ждановой, опубликованной в России в 1915 году. В ней нет эльфов. Но есть история маленького ребенка, который преподносит миру большой урок — веры, надежды, любви.

Драматург, сказочник и романист Ганс Христиан Андерсен не считал себя детским писателем. Его светлые "истории", как он называл свои сказки, предназначались в первую очередь для взрослых: за легким повествованием скрывалась глубокая философия.

В опубликованной в России пьесе 1915 года Дюймовочка не попадает в страну эльфов: переводчик и драматург Ольга Жданова (Браиловская) сделала перевод, который мы и знаем сегодня как сказку "Дюймовочка". Нежная, трогательная история про маленькую девочку, которая проходит жизненные испытания и обретает свободу.

Нежной и трогательной получилась и сама постановка.

"Мы не отступали от текста 1915 года. Главная линия спектакля — свобода, полет и движение к мечте, — рассказывает режиссер спектакля Арина Бессергенева. — Сказка Андерсена светлая, она дарит надежду на любовь — любовь внутри себя, любовь к внешнему миру — на вездесущую любовь. Вот почему наш спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, на него можно и нужно приходить всей семьей".

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров:

В нашем спектакле наравне с молодыми артистами участвуют мастера сцены, "взрослые артисты" Театра сатиры. К своим ролям они относятся с большой любовью и трепетом, находят в персонажах новые черты, наполняя их юмором и раскрывая характеры совершенно с неожиданной стороны. Благодаря актерским работам, а также музыке, декорациям, свето-проекции, привычная и любимая всеми детская сказка в премьерной постановке Театра сатиры приобретет новую форму. Оставаясь при этом классической сказкой "Дюймовочка". Но предназначена она, по сути, для больших и маленьких детей.

Главный герой премьерного спектакля — ребенок из настоящего времени. Ребенок, который живет сейчас и среди нас. Ребенок, который хочет заниматься тем, что ему интересно, а не тем, чем он должен заниматься по мнению окружающих. Ребенок, который, несмотря на назидания родителей, исполняет собственные мечты.

Спектакль наполнен песнями и танцами. Музыку для постановки написал композитор, дирижер оркестра Театра сатиры Алексей Скипин. Яркие костюмы, выразительные образы персонажей, сказочные декорации и живые светопроекции художника-постановщика Василисы Кутузовой подарят маленьким зрителям ощущение настоящего волшебства. А родители заново откроют для себя Андерсена, который всегда считал себя серьезным писателем для взрослых.

Продолжительность: 1 час без антракта

Время: 12.00

Возрастное ограничение: 0+

Детская сцена Театра сатиры, м. Спортивная

Постановочная труппа:

  • Режиссер-постановщик — Арина Бессергенева
  • Художник-постановщик, художник по костюмам, художник-аниматор — Василиса Кутузова
  • Композитор — Алексей Скипин
  • Художник по свету — Александр Краснодед
  • Хореограф — Анастасия Кондратьева

Действующие лица и исполнители:

  • Дюймовочка — Алина Воскресенская / Доната Нафикова
  • Жаба — Татьяна Титова / Ксения Громова
  • Квакалка — Иван Михайловский / Сергей Колповский
  • Мышка — Ольга Кузнецова / Ольга Суркова
  • Крот — Сергей Чурбаков / Денис Надточий
  • Ласточка — Екатерина Хлыстова / Валерия Моисеева
  • Первый паук — Тимур Тихомиров / Мгер Закарян
  • Второй паук — Станислав Буров / Григорий Трапезников

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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