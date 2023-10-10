Советский актёр и режиссёр Юлиан Панич ушёл из жизни в возрасте 92 лет. Эту информацию передаёт портал kino-teatr.ru.
Причина его смерти не сообщается.
Актёр выступал на сцене Академического театра драмы имени Пушкина и в Ленинском Комсомоле в Ленинграде. Он также был одним из основателей креативной организации "Лентелефильм".
Панич снялся в двадцати фильмах, включая "Осторожно, бабушка!", "Дорога домой", "Зелёная карета" и другие.
Ранее сообщалось, что дочь загадочно умершей актрисы Екатерины Голубевой повторила её судьбу через десять лет.
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