Умер советский актёр и режиссёр Юлиан Панич

0:44 Your browser does not support the audio element. Культура

Советский актёр и режиссёр Юлиан Панич ушёл из жизни в возрасте 92 лет. Эту информацию передаёт портал kino-teatr.ru.

Фото: Openverse

Причина его смерти не сообщается.

Актёр выступал на сцене Академического театра драмы имени Пушкина и в Ленинском Комсомоле в Ленинграде. Он также был одним из основателей креативной организации "Лентелефильм".

Панич снялся в двадцати фильмах, включая "Осторожно, бабушка!", "Дорога домой", "Зелёная карета" и другие.

Ранее сообщалось, что дочь загадочно умершей актрисы Екатерины Голубевой повторила её судьбу через десять лет.