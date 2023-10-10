24 октября Юрий Грымов прочитает лекцию об эпохе Возрождения

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"Не оборачивается тот, кто устремлён к звезде".

Леонардо да Винчи Фото: Пресс-служба театра Модерн

В театре "Модерн" проходит цикл лекций о самых значимых культурно-исторических периодах развития цивилизации. 24 октября Юрий Грымов расскажет о великих мастерах Итальянского Ренессанса.

Что связывало Леонардо да Винчи и Мону Лизу? Какое послание зашифровано в "Тайной вечере", и почему у самой известной фрески такая тяжелая судьба? Почему Микеланджело — "великий художник", а Леонардо скорее алхимик?

В двух действиях на сцене театра оживут символы той эпохи — картины, фрески, скульптуры, результаты научных изысканий Леонардо да Винчи. Юрий Грымов расскажет о великих тайнах Возрождения, попытается разбить в "пух и прах" устоявшиеся представления о героях и антигероях того времени и предложит свои версии, как так получилось, что в разгар эпидемий, смрада и мракобесия рождаются такие таланты, как да Винчи, Микеланджело, Рафаэль.

Это будет рассказ о "прекрасном" и "ужасном" одновременно. Неспроста спектакль "Леонардо" стал центральной частью сценической трилогии Юрия Грымова "Антихрист и Христос".

"Человек, который считает себя современным и образованным, не может не знать о том времени, — говорит худрук театра Модерн, культуролог по образованию Юрий Грымов. — Вместе со зрителями мы будем рассуждать, в чем же заключался феномен того периода, что значит "Возрождение", какой вызов эпоха бросила человечеству? Как это удивительное время в истории сочетало в себе столько прекрасного и ужасного? С какой целью властные "кровавые" заказчики обращались к художникам за созданием великолепных монументальных произведений? Как "художник" из ремесленника превратился во влиятельного человека, имеющего прямой доступ к Папе Римскому, кардиналу Милана и другим представителям политической и религиозной элиты, и даже мог влиять на их решения?"

Встреча Юрия Грымова со зрителями пройдет в формате лекции-беседы с неожиданными элементами перфоманса.