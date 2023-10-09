Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве стали хуже продаваться крупногабаритные квартиры и апартаменты
Концерн "Калашников" начнёт производство снайперской винтовки Чукавина
Подполковник ЛНР заявил, что командование ВСУ не даёт бойцам отступать на Купянском направлении
NZZ: 20% российских шпионов в Европе работают из Швейцарии
При столкновении с мачтой освещения в Москве погиб один человек
Газета Guardian обнародовала видео с места нападения на участников фестиваля в Израиле
Житель Ашкелона рассказал, что начался обстрел города
Zeit: альянс сторонников Украины даёт трещины, пока Россия наращивает вооружения
Сенатор Пушков: важность Украины для Запада снизится на фоне эскалации в Израиле

Анатолий Вассерман отговаривает Аллу Пугачёву бежать из Израиля в США

1:23
Культура

Атака ХАМАС на Израиль, произошедшая 7 октября 2023 года, вызвала беспокойство среди российских граждан, переселившихся в страну после начала спецоперации на Украине. Среди них находится и Алла Пугачёва.

Анатолий Вассерман отговаривает Аллу Пугачёву бежать из Израиля в США
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ситуация в Израиле стала критической, когда внезапно войска ХАМАС вторглись на юг страны. Власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны и ввели чрезвычайное положение. В результате вооружённых столкновений погибли сотни людей, а тысячи пострадали.

Некоторые считают, что Пугачёва может развестись с мужем и вернуться в Россию, сообщает "КП". Российский журналист, публицист, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман считает, что певице не следует переезжать в США. По его мнению, там в скором времени жизнь может стать опасней, чем в Израиле.

"Я бы не советовал ей переезжать в США. На мой взгляд, Алла Пугачёва будет продолжать жить в Израиле. Думаю, в ближайшие дни Израиль зачистит всех нападавших. И там снова можно будет долго и спокойно жить", — цитирует его сайт mk.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Пугачёва и Галкин покидают Израиль
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия

Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.

ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Иран будет воевать с Израилем до последнего палестинца
Палестина, опираясь на Иран, получила шанс на независимость и территории
Большая израильская война — это катастрофа для киевского режима
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю
На гранатомётах ХАМАС маркировка подразделения ВСУ
Киев возмущён отсутствием внимания на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Киев возмущён отсутствием внимания на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Последние материалы
Подполковник ЛНР заявил, что командование ВСУ не даёт бойцам отступать на Купянском направлении
NZZ: 20% российских шпионов в Европе работают из Швейцарии
При столкновении с мачтой освещения в Москве погиб один человек
Газета Guardian обнародовала видео с места нападения на участников фестиваля в Израиле
Житель Ашкелона рассказал, что начался обстрел города
Животные с самой короткой продолжительностью жизни: вот кто ловит каждый момент
Zeit: альянс сторонников Украины даёт трещины, пока Россия наращивает вооружения
Сенатор Пушков: важность Украины для Запада снизится на фоне эскалации в Израиле
Экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что война в Израиле положит конец финансированию ВСУ из США
Tribune India: Зеленский способен устроить утечку радиации из-за сокращения помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников