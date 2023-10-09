Анатолий Вассерман отговаривает Аллу Пугачёву бежать из Израиля в США

1:23 Your browser does not support the audio element. Культура

Атака ХАМАС на Израиль, произошедшая 7 октября 2023 года, вызвала беспокойство среди российских граждан, переселившихся в страну после начала спецоперации на Украине. Среди них находится и Алла Пугачёва.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ситуация в Израиле стала критической, когда внезапно войска ХАМАС вторглись на юг страны. Власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны и ввели чрезвычайное положение. В результате вооружённых столкновений погибли сотни людей, а тысячи пострадали.

Некоторые считают, что Пугачёва может развестись с мужем и вернуться в Россию, сообщает "КП". Российский журналист, публицист, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман считает, что певице не следует переезжать в США. По его мнению, там в скором времени жизнь может стать опасней, чем в Израиле.

"Я бы не советовал ей переезжать в США. На мой взгляд, Алла Пугачёва будет продолжать жить в Израиле. Думаю, в ближайшие дни Израиль зачистит всех нападавших. И там снова можно будет долго и спокойно жить", — цитирует его сайт mk.ru.

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