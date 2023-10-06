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В Театре на Трубной 13 и 14 октября покажут "Красавца мужчину"

1:46
Культура

13, 14 октября в Театре на Трубной — премьера спектакля "Красавец мужчина" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана.

В Театре на Трубной 13 и 14 октября покажут "Красавца мужчину"
Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Аполлон Окоемов — нарцисс, абьюзер и альфонс, который использует женщин, а точнее их приданое ради личной выгоды. Однажды он проигрывает все денежные средства своей жены — Зои, но даже это не останавливает его: в ход вступает еще один коварный план, в результате которого Зоя потеряет еще и свою честь.

Костюмы артистов от российского модельера Дмитрия Логинова отражают современные тренды, и в то же время сохраняют дух эпохи 19-го столетия. Каждая деталь — живая музыка, костюмы, сценография позволяет зрителю не просто посмотреть спектакль, но и почувствовать себя гостем 19-го столетия, отправившись в путешествие во времени.

В ролях:

  • Анастасия Акатова,
  • Родион Вьюшкин,
  • Джульетта Шабанова,
  • Елена Анисимова,
  • Вадим Андреев,
  • Анатолий Шалухин,
  • Денис Кутузов,
  • Иван Мамонов,
  • Антон Морозов,
  • Елена Санаева,
  • Татьяна Циренина,
  • Лиана Ермакова,
  • Александр Сеппиус,
  • Арсений Ветров,
  • Павел Дроздов,
  • Евгений Козлов,
  • Никита Плахотнюк,
  • Рузиль Минекаев,
  • Александр Панов.

Дмитрий Астрахан, режиссёр спектакля: "Путь падения главного героя мало исследуется. Важно рассмотреть его, как драматического персонажа, показать весь путь его человеческой деградации, куда он идёт ради материальных благ, ведь это история о том, как мужчина пытается продать себя. Это должно быть смешно, драматично и узнаваемо одновременно".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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