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Аким Апачев дал концерт в Геническе в День воссоединения новых регионов с Россией

1:36
Культура

Музыкант Аким Апачев отметил первую годовщину воссоединения новых регионов с Россией, дав концерт для жителей Геническа в Херсонской области. Мероприятие прошло в парке имени Тараса Шевченко и привлекло внимание корреспондента ТАСС.

Аким Апачев дал концерт в Геническе в День воссоединения новых регионов с Россией
Фото: openverse.org

В рамках концерта Апачев исполнил свои популярные хиты, включая песню "Лето и арбалеты". На концерте собралось несколько сотен местных жителей, пришедших вместе с семьями, и у многих из них были российские флаги.

Аким Апачев подчеркнул, что первая годовщина воссоединения новых регионов с Россией — это важное событие, объединяющее всех жителей. Он также выразил благодарность жителям Геническа за теплый прием, сообщает ТАСС.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также присоединился к праздничным поздравлениям и подчеркнул, что за прошедший год Россия сделала для жителей Херсонской области гораздо больше, чем Украина за десятилетия. Он назвал всех присутствующих героями и поздравил их с Днем воссоединения с Россией.

В дополнение к концерту, в Геническе прошел патриотический флешмоб, в котором участвовали более 120 активистов молодежных движений, школьники, студенты и военнослужащие из зоны специальной военной операции на Украине. Молодежные активисты и административные работники Херсонской области сформировали надпись "Херсон — Россия" у мемориала Скорбящая мать, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

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Аким Апачев - Лето и арбалеты (instrumental)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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