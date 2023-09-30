В Театре на Трубной в октябре показывают "Женское счастье"

В Театре на Трубной 7, 8, 20 октября пройдут показы спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.
Что такое счастливая жизнь? Квартира в центре Москвы, работа мечты, интересное окружение? Так думала главная героиня спектакля "Женское счастье", пока однажды не взглянула на себя со стороны и не осознала, что упустила самое главное в погоне за успехом…
В спектакле нет привычной сцены: действие происходит в телевизионной студии, где есть несколько зон в зрительном зале.
Музыкальная группа 3D добавила спектаклю "Женское счастье" особую энергию. Во время просмотра только благодаря музыкальному сопровождению у вас вполне может возникнуть впечатление, что вы — часть этой истории. Зажигательные композиции помогают зрителям сопереживать героям постановки и радоваться вместе с ними!
Режиссёр — Мария Федосова.
В ролях:
Фотограф — Петр Захаров.
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