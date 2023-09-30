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В Театре на Трубной в октябре показывают "Женское счастье"

1:18
Культура

В Театре на Трубной 7, 8, 20 октября пройдут показы спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.

В Театре на Трубной в октябре показывают "Женское счастье"
Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Что такое счастливая жизнь? Квартира в центре Москвы, работа мечты, интересное окружение? Так думала главная героиня спектакля "Женское счастье", пока однажды не взглянула на себя со стороны и не осознала, что упустила самое главное в погоне за успехом…

В спектакле нет привычной сцены: действие происходит в телевизионной студии, где есть несколько зон в зрительном зале.

Музыкальная группа 3D добавила спектаклю "Женское счастье" особую энергию. Во время просмотра только благодаря музыкальному сопровождению у вас вполне может возникнуть впечатление, что вы — часть этой истории. Зажигательные композиции помогают зрителям сопереживать героям постановки и радоваться вместе с ними!

Режиссёр — Мария Федосова.

В ролях:

  • Валерия Ланская,
  • Олег Царев,
  • Иван Мамонов,
  • Сухраб Хайлобеков,
  • Александр Сеппиус,
  • Мария Раевская,
  • Анастасия Марчук,
  • Виктория Крючкова,
  • Арсений Ветров,
  • Богдан Витряк.

Купить билеты

Фотограф — Петр Захаров.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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