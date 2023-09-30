В Театре на Трубной в октябре показывают "Женское счастье"

1:18 Your browser does not support the audio element. Культура

В Театре на Трубной 7, 8, 20 октября пройдут показы спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Что такое счастливая жизнь? Квартира в центре Москвы, работа мечты, интересное окружение? Так думала главная героиня спектакля "Женское счастье", пока однажды не взглянула на себя со стороны и не осознала, что упустила самое главное в погоне за успехом…

В спектакле нет привычной сцены: действие происходит в телевизионной студии, где есть несколько зон в зрительном зале.

Музыкальная группа 3D добавила спектаклю "Женское счастье" особую энергию. Во время просмотра только благодаря музыкальному сопровождению у вас вполне может возникнуть впечатление, что вы — часть этой истории. Зажигательные композиции помогают зрителям сопереживать героям постановки и радоваться вместе с ними!

Режиссёр — Мария Федосова.

В ролях:

Валерия Ланская,

Олег Царев ,

, Иван Мамонов ,

, Сухраб Хайлобеков ,

, Александр Сеппиус ,

, Мария Раевская ,

, Анастасия Марчук ,

, Виктория Крючкова ,

, Арсений Ветров ,

, Богдан Витряк.

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Фотограф — Петр Захаров.