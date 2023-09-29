Актёр Юрий Чернов исполнил более сотни ролей в кино. Он поделился мнением о своём бывшем друге, 77-летнем Владимире Талашко, который сыграл лейтенанта Скворцова в фильме "В бой идут одни старики".
Чернов провёл аналогию между Талашко и другим актёром, сыгравшим в культовом советском фильме "В бой идут одни старики", Рустамом Сагдуллаевым. Детство первого прошло в Донбассе, его близкие родственники работали на шахте и были обычными людьми. Талашко активно участвовал в съёмках советских патриотических фильмов.
Однако в свете последних политических изменений украинский актёр выбрал поддержку киевского режима и придерживается нацистских взглядов, при этом активно используя свою роль советского офицера Скворцова.
Как сообщает сайт aif.ru, Сагдуллаев занял другую позицию. В фильме "В бой идут одни старики" он сыграл роль лейтенанта с прозвищем "Ромео".
"Я вообще в шоке от лицемерия Талашко. А Рустам Сагдуллаев нормальный, настоящий. Вроде Узбекистан теперь отдельно от РФ. Но он с нами", — высказался Чернов.
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