Художник Сафронов заявил, что автор не проявил фантазии при воссоздании памятника Борису Моисееву

1:30 Your browser does not support the audio element. Культура

Известный художник страны Никас Сафронов выразил свою точку зрения о монументе, установленном на Троекуровском кладбище в честь Бориса Моисеева. В беседе с порталом Prozvezd он отметил, что сходство памятника с чертами лица артиста вызывает сомнения, и что жест, изображённый на скульптуре, кажется неясным и не передаёт танцевальный характер певца.

Фото: Официальное сообщество Никаса Сафронова в соцсети "В Контакте"

"Сомнительное сходство — не все узнают черты лица Бориса. Жест, взмах руки, какое-то непонятное движение — скульптор хотел показать его в танце, но это не считывается", — отметил Сафронов.

Художник полагает, что скульптор отнёсся к своей работе очень серьёзно и профессионально. Однако, по мнению Сафронова, можно было бы проявить большую фантазию.

Кроме того, художник считает, что памятник имеет схожесть с другими монументами, посвящёнными чиновникам и участникам событий 90-х годов. Сафронов выразил предположение, что друзья Моисеева хотели бы видеть в памятнике отражение его чуткости и душевности. Для примера художник привёл монумент сатирику Жванецкому, который, по его мнению, лучше передаёт характер этого писателя.

Однако Сафронов признал, что скульптор мог видеть погибшего артиста именно таким. Монумент был открыт 27 сентября в честь заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева.