Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На мусорной свалке в городе Бердянске произошло возгорание
В Тюмени раскрыли более 40 нелегальных ломбардов
Гурулёв: Россия на колени не становится, Запад не дождётся
Актёр Лазарев заявил, что режиссёр Богомолов издевался над актёрами "Ленкома"
Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев перешёл в греческую "Ламию"
В США прошли первые слушания по импичменту Байдену
В Санкт-Петербурге 52-летняя гражданка привлечена к уголовной ответственности за нападение на полицейского
Министр финансов Силуанов об инфляции в РФ: Если не покупать, то цены нормальные
Эксперты рассказали, может ли микроволновка влиять негативно на здоровье

Художник Сафронов заявил, что автор не проявил фантазии при воссоздании памятника Борису Моисееву

1:30
Культура

Известный художник страны Никас Сафронов выразил свою точку зрения о монументе, установленном на Троекуровском кладбище в честь Бориса Моисеева. В беседе с порталом Prozvezd он отметил, что сходство памятника с чертами лица артиста вызывает сомнения, и что жест, изображённый на скульптуре, кажется неясным и не передаёт танцевальный характер певца.

Художник Сафронов заявил, что автор не проявил фантазии при воссоздании памятника Борису Моисееву
Фото: Официальное сообщество Никаса Сафронова в соцсети "В Контакте"

"Сомнительное сходство — не все узнают черты лица Бориса. Жест, взмах руки, какое-то непонятное движение — скульптор хотел показать его в танце, но это не считывается", — отметил Сафронов.

Художник полагает, что скульптор отнёсся к своей работе очень серьёзно и профессионально. Однако, по мнению Сафронова, можно было бы проявить большую фантазию.

Кроме того, художник считает, что памятник имеет схожесть с другими монументами, посвящёнными чиновникам и участникам событий 90-х годов. Сафронов выразил предположение, что друзья Моисеева хотели бы видеть в памятнике отражение его чуткости и душевности. Для примера художник привёл монумент сатирику Жванецкому, который, по его мнению, лучше передаёт характер этого писателя.

Однако Сафронов признал, что скульптор мог видеть погибшего артиста именно таким. Монумент был открыт 27 сентября в честь заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Политолог Константин Сивков обнаружил у себя под дверью свиную голову
Политологам-патриотам начали подкидывать под двери свиные головы
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
Русская Охта — колыбель Санкт-Петербурга Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Жестоко убивший девушку россиянин вернулся с СВО
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Последние материалы
В Санкт-Петербурге 52-летняя гражданка привлечена к уголовной ответственности за нападение на полицейского
Министр финансов Силуанов об инфляции в РФ: Если не покупать, то цены нормальные
Эксперты рассказали, может ли микроволновка влиять негативно на здоровье
Онколог назвал причину, по которой сложно заметить рак груди
Индексы РТС и Мосбиржи поднялись на 1,18-1,32%: каковы прогнозы
Археологи подтвердили долгую политическую борьбу за власть в Китае
Мужчина вышел из комы за два часа до отключения систем жизнеобеспечения
Художник Сафронов заявил, что автор не проявил фантазии при воссоздании памятника Борису Моисееву
Глава Минздрава Мурашко заявил о подъеме заболеваемости ковидом в России
Новый патент: Apple разрабатывает умную одежду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников