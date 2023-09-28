Барак Обама принял участие в создании нового фильма от Netflix

0:44 Your browser does not support the audio element. Культура

Бывший президент США Барак Обама принял участие в работе над новым фильмом от Netflix, сообщил режиссер Сэм Эсмейл в интервью Vanity Fair.

Фото: Openverse

По словам Эсмейла, Обама внес свой вклад в сценарий триллера "Оставь мир позади", советуя режиссера о возможных развитиях сюжета, чтобы придать фильму большую достоверность. Экс-президент также высказал мнение, что некоторые из идей режиссера были слишком мрачными или нереалистичными.

Фильм основан на книге Румаана Алама, выпущенной в 2020 году под тем же названием. В главных ролях выступили Джулия Робертс, Махершала Али, Итан Хоук и Кевин Бейкон.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.