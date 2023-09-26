Режиссёр Леонид Гайдай планировал взять Юрия Никулина на роль царя в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", однако актёр отказался от предложения. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Тогдашний артист Театра Вахтангова Юрий Яковлев соперничал на пробах с Евгением Евстигнеевым, Георгием Вициным и Евгением Лебедевым. Получил работу именно Яковлев. Также именно он придумал, что управдом Бунша будет шепелявить — чтобы значительно отличаться от "настоящего" Ивана Грозного.
Как сообщает издание, Леонид Куравлёв обошёл на кинопробах самого Андрея Миронова, который тоже хотел сыграть Жоржа Милославского. А кандидатуру Михаила Пуговкина на роль режиссёра Якина отстоял Григорий Чухрай.
По словам актрисы Нины Масловой, сыгравшей царицу Марфу Васильевну, на пиру не было никакой бутафории. И чёрная икра, и стерлядь были настоящие. Гайдай лично потратился на пиршество ради достоверности. Вложив все силы и душу в проект, он создал шедевр, не увядающий вот уже 50 лет.
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