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Гайдай видел царём в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Юрия Никулина

Культура

Режиссёр Леонид Гайдай планировал взять Юрия Никулина на роль царя в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", однако актёр отказался от предложения. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Гайдай видел царём в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Юрия Никулина
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", киноконцерн "Мосфильм" 1973 год

Тогдашний артист Театра Вахтангова Юрий Яковлев соперничал на пробах с Евгением Евстигнеевым, Георгием Вициным и Евгением Лебедевым. Получил работу именно Яковлев. Также именно он придумал, что управдом Бунша будет шепелявить — чтобы значительно отличаться от "настоящего" Ивана Грозного.

Как сообщает издание, Леонид Куравлёв обошёл на кинопробах самого Андрея Миронова, который тоже хотел сыграть Жоржа Милославского. А кандидатуру Михаила Пуговкина на роль режиссёра Якина отстоял Григорий Чухрай

По словам актрисы Нины Масловой, сыгравшей царицу Марфу Васильевну, на пиру не было никакой бутафории. И чёрная икра, и стерлядь были настоящие. Гайдай лично потратился на пиршество ради достоверности. Вложив все силы и душу в проект, он создал шедевр, не увядающий вот уже 50 лет.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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