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Уехавшие из России артисты сталкиваются с отменой выступлений

2:05
Культура

После начала СВО многие артисты покинули страну. Среди них Алексей Панин*, Максим Галкин*, Анатолий Белый, некоторые другие актёры, шоумены, исполнители.

Уехавшие из России артисты сталкиваются с отменой выступлений
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Панин* часто попадает в скандалы. Недавно он был задержан в Эстонии за пьяный дебош: актёр в неадекватном состоянии пытался ворваться в дома местных жителей. У него нет ролей в кино и театре.

Актёр Белый, ранее выступавший в МХТ имени А. П. Чехова, выступил с предложением отменить гастроли театра "Ленком" в Израиле. Он выразил своё возмущение тем, что в национальном театре "Габима" был запланирован показ знаменитого спектакля Марка Захарова "Поминальная молитва". Гастроли театра "Ленком" в Тель-Авиве отложил директор Марк Варшавер, несмотря на то, что билеты на спектакли раскупили всего за несколько дней.

Белый столкнулся с отменой своих собственных спектаклей. Например, в мае его проект "Я здесь" не состоялся в Турции из-за "нестабильной политической обстановки перед выборами".

Из-за неоднозначного общественного мнения и "политических соображений" оперной певице Анне Нетребко регулярно отказывают в возможности выступать за границей. В марте был отменён её концерт на Тайване, а артистка также не сможет выйти на сцену в Праге в октябре.

В сентябре Галкин*, перебравшийся вместе с супругой Аллой Пугачёвой в Израиль, планировал выступить в Эстонии. Однако по неясным причинам концерт был отменён. То же самое случилось в Казахстане, после чего артист выразил свои эмоции в социальных сетях, жалуясь на некие "кулуарные запреты", пишет РИА Новости.

Тем не менее представитель организаторов утверждает, что менеджмент артиста не заключил договор, хотя уже начали продавать билеты. Однако позже они изменили своё решение и все-таки разрешили комику выступить в Астане.

* - признан Минюстом РФ иноагентом.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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