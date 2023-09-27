Киноактрису и художницу, известную советскую и азербайджанскую актрису Гулю Салахову, которая являлась бывшей второй женой народного артиста России Константина Райкина, похоронили в Баку 21 сентября. Эта информация опубликована местным агентством APA.
Гуля Салахова скончалась 19 сентября в возрасте 70 лет. По словам её сына, она долго болела и проходила лечение в течение полугода, сначала за границей, а затем в Баку.
Церемония прощания с Салаховой прошла в мечети Тезепир и собрала родственников и близких актрисы, а также представителей азербайджанской культуры.
Похоронена киноактриса на Ясамальском кладбище.
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