Советскую актрису Гулю Салахову похоронили на Ясамальском кладбище в Баку

0:47 Your browser does not support the audio element. Культура

Киноактрису и художницу, известную советскую и азербайджанскую актрису Гулю Салахову, которая являлась бывшей второй женой народного артиста России Константина Райкина, похоронили в Баку 21 сентября. Эта информация опубликована местным агентством APA.

Гуля Салахова скончалась 19 сентября в возрасте 70 лет. По словам её сына, она долго болела и проходила лечение в течение полугода, сначала за границей, а затем в Баку.

Церемония прощания с Салаховой прошла в мечети Тезепир и собрала родственников и близких актрисы, а также представителей азербайджанской культуры.

Похоронена киноактриса на Ясамальском кладбище.