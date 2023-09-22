Режиссёр Александр Сокуров назвал большой ошибкой запрет на показ фильма "Айта"

1:29 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр и сценарист Александр Сокуров выразил своё мнение о запрете на показ якутского фильма "Айта" в России, назвав это странной политической акцией и большой ошибкой. В интервью НСН он подчеркнул, что кино не должно разжигать межнациональные конфликты, и его нельзя запрещать. Роскомнадзор потребовал удалить этот успешный якутский фильм с видеосервисов, объясняя это выявленной в нем пропагандой национализма. Однако, по мнению Сокурова, такое требование несправедливо.

"Это большая ошибка. Не верю, что в кинематографе может быть что-то, что разжигает национальные конфликты, по крайней мере в традиции русского кино… Мы этого не умеем, нас этому не учили. Это очень странная политическая акция", — сказал Сокуров.

По его мнению, вместо запретов государственные структуры должны сосредоточиться на формировании трезвого отношения к культуре среди россиян. Режиссёр также выразил уверенность в том, что такие действия Роскомнадзора подставляют Министерство культуры, поскольку фильм получил прокатное удостоверение от Минкульта. Эта ситуация, по его мнению, оказывает негативное воздействие на российский кинематограф. Напомним, в сообщении Роскомнадзора указывается, что в фильме "Айта" присутствует неравенство между народами разных национальностей.