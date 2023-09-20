В Индии умер актёр Бабу, который 30 лет был прикован к постели

0:55 Your browser does not support the audio element. Культура

На этой неделе ушёл из жизни индийский актёр и певец, известный под псевдонимом Бабу. Его дебют на экранах состоялся в 1990 году, когда он исполнил композицию Aei Raasaathi Poo Soodi Vaa Vaa Vaa в фильме режиссёра Бхаратираджа под названием "Мой дорогой друг" и получил широкое признание.

Фото: ВКонтакте

В одном из своих пяти фильмов Бабу решил отказаться от использования каскадёра. В одной из сцен боя он самостоятельно совершил опасный трюк, прыгнув с значительной высоты, несмотря на предупреждения коллег. К сожалению, он упал неудачно и получил серьёзное повреждение позвоночника. Несмотря на несколько проведённых операций, его состояние не улучшилось, и он был прикован к постели более 30 лет.

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