На этой неделе ушёл из жизни индийский актёр и певец, известный под псевдонимом Бабу. Его дебют на экранах состоялся в 1990 году, когда он исполнил композицию Aei Raasaathi Poo Soodi Vaa Vaa Vaa в фильме режиссёра Бхаратираджа под названием "Мой дорогой друг" и получил широкое признание.
В одном из своих пяти фильмов Бабу решил отказаться от использования каскадёра. В одной из сцен боя он самостоятельно совершил опасный трюк, прыгнув с значительной высоты, несмотря на предупреждения коллег. К сожалению, он упал неудачно и получил серьёзное повреждение позвоночника. Несмотря на несколько проведённых операций, его состояние не улучшилось, и он был прикован к постели более 30 лет.
Ранее сообщалось, что умер актёр театра и кино Алексей Янин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.