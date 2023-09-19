Пародист Песков: причиной смерти актёра Гришечкина могла стать невостребованность в кино

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Пародист Александр Песков посетил сегодня церемонию прощания с актёром Вячеславом Гришечкиным, который ушёл из жизни в возрасте 61 года. Они были близкими друзьями. Артист назвал причину смерти актёра.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

"У Славы были проблемы со здоровьем: у сердца возникали неполадки. Однако он никогда не демонстрировал это перед публикой", — сообщил Песков.

Пародист высказал неожиданные размышления о возможных причинах смерти актера.

"Может быть, невостребованность, которую он испытывал в актёрской сфере, сказалась на нём?" — отметил Песков.

Он отметил, что у Гришечкина в театре всегда было много работы, но в кино — меньше. Он предположил, что, возможно, актёр умер не из-за невостребованности.

"Это, возможно, связано с возрастом. Летом он провёл много времени на жаре, уезжая с гастролями в Сочи и отсутствуя почти месяц. Возможно, это также повлияло на его состояние", — отметил Песков.

По его словам, Гришечкин постоянно жаловался на тяжёлые переезды и условия в автобусах. Песков советовал другу попросить условия получше, однако актёр был очень скромным человеком.

Церемония прощания с Гришечкиным уже завершилась, а сейчас проходит отпевание в храме, после чего актёр будет кремирован.