Пародист Александр Песков посетил сегодня церемонию прощания с актёром Вячеславом Гришечкиным, который ушёл из жизни в возрасте 61 года. Они были близкими друзьями. Артист назвал причину смерти актёра.
"У Славы были проблемы со здоровьем: у сердца возникали неполадки. Однако он никогда не демонстрировал это перед публикой", — сообщил Песков.
Пародист высказал неожиданные размышления о возможных причинах смерти актера.
"Может быть, невостребованность, которую он испытывал в актёрской сфере, сказалась на нём?" — отметил Песков.
Он отметил, что у Гришечкина в театре всегда было много работы, но в кино — меньше. Он предположил, что, возможно, актёр умер не из-за невостребованности.
"Это, возможно, связано с возрастом. Летом он провёл много времени на жаре, уезжая с гастролями в Сочи и отсутствуя почти месяц. Возможно, это также повлияло на его состояние", — отметил Песков.
По его словам, Гришечкин постоянно жаловался на тяжёлые переезды и условия в автобусах. Песков советовал другу попросить условия получше, однако актёр был очень скромным человеком.
Церемония прощания с Гришечкиным уже завершилась, а сейчас проходит отпевание в храме, после чего актёр будет кремирован.
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