Умер российский и американский режиссёр Михаил Хусид

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На 77-м году жизни скончался Михаил Хусид, известный советский, российский и американский режиссёр, драматург и театральный деятель. Об этом информирует портал "Театръ", ссылаясь на заявление коллег артиста.

Фото: ВКонтакте

Хусид родился 12 февраля 1947 года в Веймаре, Германия. Он получил образование на театроведческом факультете и окончил режиссёрский факультет ЛГИТМиКа в 1977 году. Его карьера включала работу режиссёром на "Леннаучфильме", а также руководство Львовским, Курганским, Тюменским и Оренбургским театрами кукол.

Вместе с композитором Григорием Ауэрбахом он основал театр "Человек. Предмет. Кукла" в городе Брежневе (в настоящее время Набережные Челны), который был частью Татарской областной филармонии. Труппа включала в себя группу "Кукуруза" и нескольких актёров.

В разные периоды своей карьеры Хусид также работал в Польше, Московском камерном еврейском театре, и вёл передвижной театр кукол при Абхазской государственной филармонии.

Среди его заслуг были постановки таких спектаклей, как "Божественная комедия", "Левша", "Робинзон Крузо", "Пер Гюнт", "Дон Жуан", "Волшебная флейта" и многие другие.

В 1997 году он переехал в Детройт, США, где активно занимался образовательной деятельностью. Кроме того, режиссёр написал книгу и принял участие в создании мультипликационного фильма "Purim: the Lot".

Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова.