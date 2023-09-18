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Умер актёр из США Билли Миллер

1:17
Культура

Американский актёр кино и телевидения Билли Миллер, известный своей ролью офицера Роберта Долана в культовом процедуральном сериале "C.S.I.: Место преступления", ушёл из жизни незадолго до своего 44-летия. Согласно информации, предоставленной его менеджером, артист скончался в субботу в городе Остин, Техас.

Умер актёр из США Билли Миллер
Фото: ВКонтакте

По данным портала Deadline, Миллер страдал от маниакально-депрессивного психоза, но точная причина его смерти не раскрыта.

Актёр начал свою карьеру в середине 2000-х и с тех пор снялся в ряде известных проектов, включая "C.S.I.: Нью-Йорк", "Потрошитель", "Касл", "Снайпер", "Вражда", "Рэй Донован", "Форс-мажоры", "Морская полиция: Спецотдел" и многие другие.

Одним из наиболее узнаваемых образов Миллера была его роль Билли Эббота в популярном сериале "Молодые и дерзкие".

Уильям Джон Миллер II (полное имя) окончил Техасский университет в Остине и переехал в Лос-Анджелес, где начал свою карьеру. Кроме актёрства, он также был владельцем нескольких ресторанов и баров в Лос-Анджелесе.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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