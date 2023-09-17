Народный артист России Лев Лещенко признал Николая Добронравова великим поэтом и гражданином. Певец подчеркнул, что Добронравов создал стихи, которые охватывали важнейшие события в стране и объединили две эпохи.
"Это пример настоящей, честной жизни честного художника и большого человека, позитивного, который жил всегда с надеждой на будущее, любил своё отечество", — поделился Лещенко.
Артист подчеркнул, что без стихов Добронравова трудно сейчас представить и "Братскую ГЭС", и "Героев спорта", и "Надежду", и все остальные страницы истории, пишет Газета.Ru.
"Надеюсь, что его песни будут звучать ещё долго", — выразил надежду певец.
Добронравов окончил школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, после чего занимался актерской деятельностью и писал стихи. В начале 1950-х годов он встретил свою будущую жену, композитора Александру Пахмутову.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу смерти художницы Елены Ульяновой.