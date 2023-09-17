Лев Лещенко: Николай Добронравов своими стихами озвучил две эпохи

1:05 Your browser does not support the audio element. Культура

Народный артист России Лев Лещенко признал Николая Добронравова великим поэтом и гражданином. Певец подчеркнул, что Добронравов создал стихи, которые охватывали важнейшие события в стране и объединили две эпохи.

Фото: Скриншот с видео, YouTube

"Это пример настоящей, честной жизни честного художника и большого человека, позитивного, который жил всегда с надеждой на будущее, любил своё отечество", — поделился Лещенко.

Артист подчеркнул, что без стихов Добронравова трудно сейчас представить и "Братскую ГЭС", и "Героев спорта", и "Надежду", и все остальные страницы истории, пишет Газета.Ru.

"Надеюсь, что его песни будут звучать ещё долго", — выразил надежду певец.

Добронравов окончил школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, после чего занимался актерской деятельностью и писал стихи. В начале 1950-х годов он встретил свою будущую жену, композитора Александру Пахмутову.