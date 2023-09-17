Умер режиссёр сериала "Марьина роща" Александр Хван

0:39 Your browser does not support the audio element. Культура

Российский режиссёр Александр Хван, известный своими работами в фильмах "Кармен", "Дюба-дюба", а также сериале "Марьина роща", ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщила его супруга Елена Хван.

Фото: ВКонтакте

Согласно данным, режиссёр скончался в воскресенье, 17 сентября. Кроме своей режиссёрской деятельности, Хван также был известен своими актёрскими ролями в фильмах, включая "Научную секцию пилотов", "Питер FM", и сериал "Дети Арбата".

Ранее сообщалось, что александре Пахмутовой не сразу рассказали о смерти мужа.