Российский режиссёр Александр Хван, известный своими работами в фильмах "Кармен", "Дюба-дюба", а также сериале "Марьина роща", ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщила его супруга Елена Хван.
Согласно данным, режиссёр скончался в воскресенье, 17 сентября. Кроме своей режиссёрской деятельности, Хван также был известен своими актёрскими ролями в фильмах, включая "Научную секцию пилотов", "Питер FM", и сериал "Дети Арбата".
Ранее сообщалось, что александре Пахмутовой не сразу рассказали о смерти мужа.
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