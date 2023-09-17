Актёр Станислав Любшин, несколько дней назад госпитализированный из Московского художественного театра имени Чехова с подозрением на инсульт, пока находится под наблюдением врачей Боткинской больницы.
Состояние народного артиста РСФСР медики оценивают как средней тяжести, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
"Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести. Давление 120 на 70" — цитируют автор материала собеседника.
В театре заверили журналистов, что исполнитель роли прораба "дяди Вовы" в культовом фильме "Кинд-дза-дза" чувствует себя нормально и уже вовсю готовится к премьере.
Ранее эксперт-нутрициолог перечислил три вида чая, которые помогают в борьбе с лишним весом.
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Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу смерти художницы Елены Ульяновой.