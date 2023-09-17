Медики рассказали о состоянии народного артиста Станислава Любшина

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Станислав Любшин, несколько дней назад госпитализированный из Московского художественного театра имени Чехова с подозрением на инсульт, пока находится под наблюдением врачей Боткинской больницы.

Фото: wikimedia.org

Состояние народного артиста РСФСР медики оценивают как средней тяжести, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

"Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести. Давление 120 на 70" — цитируют автор материала собеседника.

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