Актёры с Украины потребовали снимать их в западных фильмах

1:25 Your browser does not support the audio element. Культура

Украинская киноассоциация официально обратилась с петицией к руководству Каннского фестиваля, предлагая сделать украинцев героями как первого, так и второго плана во всех будущих фильмах. Петиция, размещённая на сайте гражданских инициатив, призывает предоставить актёрам с Украины ключевые роли или роли второго плана в кинематографических проектах.

Основной мотивацией для этого шага считается желание привлечь внимание мировой аудитории к ситуации на Украине, которая, по мнению авторов петиции, часто остаётся недостаточно освещенной.

Авторы петиции также подчеркивают, что украинцы постоянно сталкиваются с нарушениями своих прав. Поэтому они хотят приравнять их к представителям других расовых групп, к людям с ограниченными возможностями здоровья, а также к представителям ЛГБТ-сообщества и включать абсолютно в каждую ленту. Предполагается, что такой подход может привести к увеличению интереса к фильмам со стороны зрителей.

Однако данная инициатива не получила широкой поддержки, поскольку на момент последних данных петицию подписали всего 57 человек. Также остаётся сомнительными перспективы документа, так как Каннский кинофестиваль не выставляет жёстких рамок с обязательной презентацией представителей ущемлённых меньшинств.