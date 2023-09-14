14 сентября стало известно о уходе из жизни Петра Катериничева, советского писателя и сценариста, автора популярных романов, которые широко публиковались в 90-е годы. Он также занимался написанием сценариев, стихов и песен.
Катериничев родился 21 августа 1960 года в Калуге. Он успешно закончил исторический факультет государственного педагогического университета имени Циолковского и Литературный институт имени Горького в Москве. Свои первые произведения начал публиковать во второй половине 80-х годов.
Писатель был лауреатом премий имени Леонида Леонова и Валентина Берестова. Среди его наиболее известных произведений — "Редкая птица", "Игра теней", "Огонь на поражение", "Странник", "Иллюзия отражения" и другие. Общий тираж книг автора составляет более полутора миллионов экземпляров.
На основе книги Катериничева "Охота на медведя" был снят фильм "Медвежья охота". Кроме того, он также является автором сценария к криминальному триллеру "Красное на белом", рассказывающему о противостоянии провинциальной актрисы и наркомафии. Информацию о кончине писателя предоставили его друзья и коллеги ссылаясь на MK. RU.
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