Умер советский писатель и автор песен Пётр Катериничев

1:29 Your browser does not support the audio element. Культура

14 сентября стало известно о уходе из жизни Петра Катериничева, советского писателя и сценариста, автора популярных романов, которые широко публиковались в 90-е годы. Он также занимался написанием сценариев, стихов и песен.

Катериничев родился 21 августа 1960 года в Калуге. Он успешно закончил исторический факультет государственного педагогического университета имени Циолковского и Литературный институт имени Горького в Москве. Свои первые произведения начал публиковать во второй половине 80-х годов.

Писатель был лауреатом премий имени Леонида Леонова и Валентина Берестова. Среди его наиболее известных произведений — "Редкая птица", "Игра теней", "Огонь на поражение", "Странник", "Иллюзия отражения" и другие. Общий тираж книг автора составляет более полутора миллионов экземпляров.

На основе книги Катериничева "Охота на медведя" был снят фильм "Медвежья охота". Кроме того, он также является автором сценария к криминальному триллеру "Красное на белом", рассказывающему о противостоянии провинциальной актрисы и наркомафии. Информацию о кончине писателя предоставили его друзья и коллеги ссылаясь на MK. RU.

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