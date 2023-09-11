Актриса Александра Захарова выразила свою точку зрения относительно отменённых гастролей театра "Ленком" в Израиле, где должна была быть представлена постановка "Поминальная молитва".
Показ спектакля был отменён из-за скандальной публикации актёра Анатолия Белого, который выразил раскритиковал СВО и покинул Россию. Артист заявил, что такой спектакль нельзя представлять в Израиле.
Этот пост вызвал широкий резонанс в обществе. В ответ на него "Ленком" опубликовал открытое заявление, а руководитель театр Марк Варшавер сообщил о получении угроз. В результате этих событий гастроли были перенесены на неопределённое время.
Дочь бывшего художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова Александра Захарова подчеркнула, что спектакль "Поминальная молитва" не имеет отношения к творчеству её отца. Эту информацию сообщило издание StarHit.
"Я бы заметила, что нынешняя "Поминальная молитва" — вовсе не постановка Марка Захарова. Этот спектакль ставил актёр Александр Лазарев, пытаясь копировать шедевр отца", — высказалась Захарова.
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