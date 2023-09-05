Светлана Немоляева раскритиковала актёра Владимира Талашко за поддержку Украины

1:00 Your browser does not support the audio element. Культура

Актриса Светлана Немоляева выразила своё разочарование в отношении коллеги Владимира Талашко, известного украинского актёра, который приобрёл известность благодаря своим ролям в популярных советских и российских фильмах, включая "В бой идут одни "старики".

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Немоляева считает, что Талашко стал публично поддерживать националистические идеи и высказываться за уничтожение жителей Донбасса, рассматривая их как "уголовников" и "неграмотное быдло". Он также продолжил выступать за киевский режим, установленный после государственного переворота на Украине, и оказывает финансовую помощь боевикам ВСУ.

Как сообщает сайт aif.ru, Немоляева поразилась изменениями в его взглядах и поведении.

"Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие — то, что они говорят. Ну что тут ещё добавить? Просто безумие", — сказала актриса.