В Театр на Трубной пришел Красавец мужчина!

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12 и 13 сентября в "Школе современной пьесы" состоится первая премьера нового театрального сезона — спектакль "Красавец мужчина" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Это история падения личности о мужчине — цинике и манипуляторе, мечтающем создать благополучную жизнь за счет женщин. Он не умеет любить и пойдет на все ради материальных благ. Он переступит через моральные принципы в обмен на беззаботное существование.

Проблемы, которые поднимал Островский, актуальны и в современной жизни. Это размышление о слепой женской влюблённости, за которой следует потеря разума, уязвимость и беззащитность. Это разговор о меркантильности и потере мужского достоинства.

Дмитрий Астрахан, режиссёр спектакля: "Путь падения главного героя мало исследуется. Важно рассмотреть его, как драматического персонажа, показать весь путь его человеческой деградации, куда он идёт ради материальных благ, ведь это история о том, как мужчина пытается продать себя. Это должно быть смешно, драматично и узнаваемо одновременно".