Российский и советский актёр Александр Топольсков скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал "Кино-театр".
Актёр ушел из жизни 4 сентября, однако причина его смерти не названа.
Топольсков дебютировал на экранах в середине 90-х годов и с тех пор завоевал популярность. Он стал широко известен благодаря своей роли Вити в сериале "Ростов-папа". Кроме того, он снялся в фильме "Дневник убийцы" и принял участие во множестве театральных постановок. Топольсков также много лет трудился в Таганрогском Чеховском театре.
Ранее сообщалось о смерти советского и украинского актёра Юрия Потапенко.
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Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.