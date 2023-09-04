Актёр из "Дневника убийцы" Александр Топольсков умер в возрасте 73 лет

0:43 Your browser does not support the audio element. Культура

Российский и советский актёр Александр Топольсков скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал "Кино-театр".

Фото: Официальное сообщество театра Чехова в соцсети "В Контакте"

Актёр ушел из жизни 4 сентября, однако причина его смерти не названа.

Топольсков дебютировал на экранах в середине 90-х годов и с тех пор завоевал популярность. Он стал широко известен благодаря своей роли Вити в сериале "Ростов-папа". Кроме того, он снялся в фильме "Дневник убийцы" и принял участие во множестве театральных постановок. Топольсков также много лет трудился в Таганрогском Чеховском театре.

Ранее сообщалось о смерти советского и украинского актёра Юрия Потапенко.