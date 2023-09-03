На скандальной записи покойной принцессы Дианы король Карл III разочаровался рождением сына

1:21 Your browser does not support the audio element. Культура

Появилась новая аудиозапись, на которой принцесса Диана рассказывает о том, как британский принц Чарльз, который теперь является королём Карлом III, был разочарован тем, что у них родился мальчик, а не девочка, когда появился на свет принц Гарри.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Эти аудиозаписи были созданы принцессой Дианой в 1990-х годах и переданы тайно писателю Эндрю Мортону перед её смертью в автокатастрофе в 1997 году. На основе данных материалов выпущена книга под названием "Диана: её подлинная история".

Некоторые из этих аудиозаписей будут впервые представлены публике перед выходом нового документального фильма "Диана: Остальная часть её истории" в следующем году.

В четверг исполнилось 26 лет с момента смерти Дианы. Канал ABC получил эксклюзивную возможность прослушать записи, на которых принцесса рассказывает, как Чарльз подошёл к её матери на крещении Гарри и выразил разочарование, сказав: "Знаешь, мы были так разочарованы, потому что думали, что будет девочка".

"И мама чуть не отрубила ему голову, сказав: "Ты должен осознать, как тебе повезло, что у тебя нормальный ребёнок", — вспоминает принцесса на аудиозаписи.