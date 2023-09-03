В Госдуме России предложили присвоить звание народного артиста музыканту Михаилу Шуфутинскому, сообщил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.
С такой инициативой он обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой.
Как подчеркнул Чернышов, третье сентября как нельзя лучше отражает "народность" Шуфутинского. Звание заслуженного артиста страны, музыкант получил более 10 лет назад.
"С тех пор прошло больше 10 лет и 3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович — абсолютно народный артист, в прямом смысле слова "народный"… — сообщил вице-спикер РИА Новости.
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