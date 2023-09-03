В Госдуме РФ предложили присвоить звание народного артиста Шуфутинскому

0:44 Your browser does not support the audio element. Культура

В Госдуме России предложили присвоить звание народного артиста музыканту Михаилу Шуфутинскому, сообщил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

С такой инициативой он обратился к главе министерства культуры Ольге Любимовой.

Как подчеркнул Чернышов, третье сентября как нельзя лучше отражает "народность" Шуфутинского. Звание заслуженного артиста страны, музыкант получил более 10 лет назад.

"С тех пор прошло больше 10 лет и 3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович — абсолютно народный артист, в прямом смысле слова "народный"… — сообщил вице-спикер РИА Новости.