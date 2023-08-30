Акцию "Ночь кино" в Москве посетило более 54 тысяч человек

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

Традиционное ежегодное мероприятие "Ночь кино", приуроченное к Дню российского кино и посвященное искусству кинематографа, собрало 54 326 посетителей.

Фото: Openverse

На большом экране были показаны лучшие образцы зарубежного и отечественного кино, в том числе вечную советскую классику, популярные отечественные фильмы и сериалы, а также подборки короткометражных шедевров.

Московская программа "Ночи кино" включала 497 мероприятий на 193 площадках города — в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях.

Министерство культуры России и Фонд кино представили на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы этого года, включая "Вызов" Клима Шипенко, "Праведника" Сергея Урсуляка и "Чебурашку" Дмитрия Дьяченко.

Восьмая "Ночь кино" была организована компанией "Москино" совместно с Департаментом культуры города Москвы.

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